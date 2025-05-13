Новая березовая аллея появилась в поселке Строитель в Можайске

Акция по посадке деревьев в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла в поселке у памятника «Серп и молот». В ней участвовали дети войны, ветераны предприятия строительной отрасли, а также местные жители, официальные лица и общественные деятели.

Ветераны предприятия «КЖИ», чьи детские годы пришлись на военное время, а юность — на время восстановления страны, с удовольствием показали пример заботы о родном поселке, приняв участие в посадке берез и туй. На аллее также появились памятные таблички, на которых указано, к чему была приурочена эта акция.

Жительница Стройгородка Мария Петрова отметила, что теперь поселок будет выглядеть еще красивее. «Я люблю этот сквер, мы часто проходим через него, когда возвращаемся с ребенком из детского сада. Очень здорово, что здесь появились новые деревья. Особенно приятно, что аллеи высажены нашим старшим поколением, которым мы гордимся и на которое равняемся», — сказала она.

Напомним, акция по сохранению и восстановлению леса «Сад памяти» началась в Подмосковье 7 мая. Участники уже высадили более 10 тысяч саженцев.