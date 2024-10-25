Новая автобусная остановка появится в поселке Отрадное

Работы по обустройству дополнительной остановки общественного транспорта продолжаются в поселке Отрадное. Она разместится около жилых комплексов «Отрада» и «Левел Лесное»

Специалисты уже уложили бортовой камень и смонтировали основание остановочного павильона. Ведутся работы по обустройству пешеходного подхода к регулируемому переходу.

Заместитель начальника отдела дорожной деятельности, управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Кристина Крашенинина сообщила, что установка будет завершена до конца октября. Затем рабочие обустроят еще одну остановку на противоположной стороне дороги.

В муниципалитете также появятся еще две остановки общественного транспорта. Их установят вблизи садоводства «Рябинушка» в рабочем поселке Нахабино.

Всего в текущем году в городском округа заменили 18 существующих остановочных павильонов на новые. Еще шесть заменят до конца 2024 года.

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