Ноутбуки для учебы подарили детям из «Школы равных возможностей» в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и депутат Московско областной Думы Александр Легков вместе с олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете Вероникой Степановой подарили четыре ноутбука учащимся «Школы равных возможностей» городского округа Химки. Образование здесь получают 170 детей с особенностями развития.

Александр Легков — основатель благотворительного фонда «Вместе — легко». Его главная цель — поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Вероника Степанова помогла сделать учеников «Школы равных возможностей» немного счастливее. Учебный год ребята начнут за новыми ноутбуками в классе информатики.

«Наши спортсмены помогают детям со всей страны. Всегда приятно видеть таких отзывчивых людей, которые готовы помогать и делают для этого все возможное. Химки — город спорта. С этими местами связано мое детство, тренировки. Уверен, что ноутбуки станут для ребят помощниками в изучении всех необходимых программ», — прокомментировал депутат Московской областной Думы Александр Легков.

Директор образовательной организации провела для олимпийских чемпионов небольшую экскурсию по учебному заведению. Аида Ойцева показала мпортсменам условия, в которых дети с дошкольного возраста получают знания.

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