Выставку «Назад в СССР» и ретродискотеку провели в парке Шатуры

Ностальгическую программу «Радио „Ретропарк“» провели в Шатуре. В городском парке имени Гагарина состоялась выставка экспонатов времен СССР, работал блошиный рынок, а также прошла дискотека под хиты прошлого.

На входе в парк посетителей встречали пионеры. На сцене с вальсом выступил коллектив «Стремление». На аллее работала фотозона с ковром на стене, а на поляне дети и взрослые прыгали на резиночках и скакалках, а также играли в «Горячую картошку».

На выставке «Назад в СССР» шатурский краеведческий музей представил предметы быта и уникальные значки с первым гербом Шатуры и в честь регаты, которая проходила здесь в 1970-е годы.

Завершила праздник дискотека. Гости подпевали под знакомые с детства хиты, а после танцевали под живую музыку и ретро-шлягеры в исполнении ВИА «Мещера».

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