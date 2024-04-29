Носовихинское и Восточное шоссе объединят в Балашихе | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 19:00 Носовихинское и Восточное шоссе объединят в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Объединить в один путепровод планируют в Балашихе Восточное и Носовихинское шоссе. От наземного переезда могут отказаться из-за пробок и заторов на этих дорожных участках.

Тему объединения двух шоссе обсудили с жителями микрорайона Заря во время встречи с заместителями главы администрации округа Алексеем Ковалевым, Михаилом Объедковым и Максимом Сидоркиным. Вопрос переезда железной дороги в районе станции Черное. Эта тема уже обсуждается с министерством транспорта области.

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«Задача номер один — соединить Восточное и Носовихинское шоссе в один путепровод, чтобы мы ушли от наземного переезда, который доставляет автомобилистам немало хлопот. Этот проект включен в госпрограмму, сейчас идет рассмотрение планировочных решений. К строительно-монтажным работам можно будет приступать после утверждения проекта и определения подрядчика», — пояснил Алексей Ковалев.

Также рассматривают варианты создать съезд с улицы Пригородной на Павлинское шоссе. И изменение Носовихинского шоссе в промежутке деревни Черное и микрорайона Кучино. Вопросы решаются, чтобы стало меньше заторов и было удобное движение в направлении больницы в микрорайоне Ольгино, которая сейчас строится.

Дополнительно на встрече жителями рассказали, что улицу Ленина в микрорайоне Заря отремонтирует в этом году. Благоустроят сквер на Садовой, а на озере Дивном усилят охрану в летний период.

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