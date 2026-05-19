Нормы соцподдержки и земельного контроля утвердили в Серпухове

19 мая в Серпухове обсудили результаты работы контрольно-счетной палаты и приняли ряд решений в сфере бюджета, соцподдержки и муниципального контроля. Участники рассмотрели отчеты за 2025 год и обновили нормативные документы, влияющие на жилье и земельные вопросы.

В администрации округа состоялось рабочее совещание под руководством главы г. о. Серпухов Алексея Шимко. В обсуждении участвовали председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, городской прокурор Виталий Хрипунов и депутаты. Основное внимание уделили итогам контрольной деятельности и обновлению нормативной базы.

Контрольно-счетная палата представила отчет за 2025 год. За этот период проведено 60 проверок, охватывающих бюджетный процесс на разных этапах. Особый акцент сделан на предупреждение нарушений и анализ коррупционных рисков.

«Результаты работы показывают системный подход к контролю и профилактике нарушений в бюджетной сфере», — отметил председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков.

Отдельным блоком рассмотрели вопрос признания граждан малоимущими. Документ, подготовленный прокуратурой, закрепил единый порядок расчета доходов и имущества семьи. Эти нормы применяются при постановке граждан на учет для получения жилья по договорам социального найма.

Также установлен норматив стоимости квадратного метра жилья на уровне 175 203 рубля. Этот показатель используется при расчете выплат молодым семьям на приобретение жилья.

В ходе обсуждения утвердили новое Положение о муниципальном земельном контроле. Кроме того, внесены корректировки в два документа, регулирующих муниципальную службу, в соответствии с требованиями федерального законодательства.