Нормы и правила строительства гостиниц пересмотрят в Зарайске

Зарайск привлекает туристов. Ежегодно город посещают тысячи гостей для того, чтобы увидеть кремль, палеотических венер и прогуляться по новой набережной реки Осетр. Инвесторы готовы вкладывать в территорию, однако многое зависит от археологов и культурного слоя. На древней зарайской земле до сих пор находят ценные артефекты. Перед тем, как начать строительство объекта, бизнес вынужден ждать раскопок и экспертизы.

«Если мы хотим развивать Зарайск как туристическую точку нашей области — надо выходить с решением вопроса по культурному слою. Сокращать сроки. Мы не говорим о том, что нужно отказаться от того, что здесь есть культурное наследие. Мы говорим о том, что не весь город является культурным наследием», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.