Нормы и правила строительства гостиниц пересмотрят в Зарайске

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Инвесторы выступили с инициативой провести выездное заседание администрации городского округа Зарайск. Тема на повестке — корректировка норм и правил строительства туристических объектов с учетом особенностей территории.

Зарайск привлекает туристов. Ежегодно город посещают тысячи гостей для того, чтобы увидеть кремль, палеотических венер и прогуляться по новой набережной реки Осетр. Инвесторы готовы вкладывать в территорию, однако многое зависит от археологов и культурного слоя. На древней зарайской земле до сих пор находят ценные артефекты. Перед тем, как начать строительство объекта, бизнес вынужден ждать раскопок и экспертизы.

«Если мы хотим развивать Зарайск как туристическую точку нашей области — надо выходить с решением вопроса по культурному слою. Сокращать сроки. Мы не говорим о том, что нужно отказаться от того, что здесь есть культурное наследие. Мы говорим о том, что не весь город является культурным наследием», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

Представители областного министерства инвестиций и главного управления культурного наследия Московской области ответили на вопросы инвесторов. Нормы и правила строительства подкорректируют с учетом особенностей территории.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте