Нормы ГТО сдали во Фрязине

Минувшие выходные в наукограде прошли под знаком спорта и активного образа жизни. В субботу, 14 марта, лесопарк стал главной ареной для тех, кто решил доказать себе и окружающим готовность к труду и обороне.

Сотни жителей города собрались здесь, чтобы официально подтвердить свою физическую форму и сделать шаг навстречу знаку отличия ГТО. Программа соревнований была насыщенной и требовала от участников универсальной подготовки. С самого утра в лесопарке кипела работа: участники проходили регистрацию, получали личные номера и распределялись по возрастным ступеням — от школьников до ветеранов спорта. Первым испытанием стали лыжные гонки. В зависимости от возраста атлетам предстояло преодолеть различные дистанции по подготовленной трассе лесопарка. После финиша на лыжне испытания переместились в зону силовой подготовки. Здесь активисты выполняли два ключевых норматива: сила и гибкость.

В организации мероприятия приняли участие специалисты спортивной школы «Олимп», а также управления культуры, спорта и молодежной политики администрации.

«Для нас важно, что жители приходят целыми семьями. Участники проверили свою выносливость и спортивный азарт, а дружеская поддержка на трибунах и трассе сделала этот день по-настоящему праздничным», — отметили представители Центра культуры и досуга «Факел».