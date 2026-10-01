Норму расстояния табачных магазинов от школ определят в Одинцове

В Одинцове стартовало обсуждение границ территорий, прилегающих к образовательным организациям, на которых не допускается продажа табака. Жителям предложили высказать мнение на портале «Госуслуги».

Рассматриваются три варианта радиуса зон, где планируется запретить продажу сигарет: 100 метров, 150–200 метров и 250–300 метров. В первом случае граница территории, на которой запрещено продавать сигареты, будет соответствовать ограничению, уже действующему для алкогольной продукции. В этом случае в зоне запрета окажутся 17 торговых объектов. При втором варианте запрет распространится на 266 точек, при третьем — на 357.

Расстояние на местном уровне установят путем издания акта, что позволит учесть особенности каждой территории и при этом сохранить требование к закрытой выкладке табака. Обсуждение стартовало 1 октября и продлится до 10 числа включительно.