Ногинское «Красное знамя» победило в чемпионате Подмосковья по футболу

Футболисты ногинского «Красного знамени» победили в финальном матче чемпионата Московской области 2024 года. Их соперниками стала команда СШ «Лыткарино».

Матч прошел на стадионе «Знамя» в подмосковном Ногинске. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:0 над командой из Лыткарина. Соревнования прошли при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Наша команда отлично играет — мы и не ожидаем от них иного. Колоссальная поддержка на трибунах. Мы верим в ребят и всегда ждем от них самых высоких результатов», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Богородского городского округа Юрий Цегельный.

Он добавил, что в округе большое внимание уделяют спорту, в том числе футболу.