Ногинское «Красное знамя» победило в чемпионате Подмосковья по футболу
Футболисты ногинского «Красного знамени» победили в финальном матче чемпионата Московской области 2024 года. Их соперниками стала команда СШ «Лыткарино».
Матч прошел на стадионе «Знамя» в подмосковном Ногинске. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:0 над командой из Лыткарина. Соревнования прошли при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Наша команда отлично играет — мы и не ожидаем от них иного. Колоссальная поддержка на трибунах. Мы верим в ребят и всегда ждем от них самых высоких результатов», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Богородского городского округа Юрий Цегельный.
Он добавил, что в округе большое внимание уделяют спорту, в том числе футболу.
Тренер ФК «Красное знамя» Артур Сомов подчеркнул, что игроки упорно работали и подтверждали мастерство в каждом матче. Отдельно он поблагодарил руководство футбольного клуба, которое создало для спортсменов хорошие условия.
«Это позволило показывать свой лучший футбол. Нас ждет финальный этап чемпионата России среди любительских команд в Сочи. Наши парни более чем достойны там выступать: они уже продемонстрировали на уровне первенства Московской области, что они сильнейшие», — заметил Сомов.
Футбольный клуб «Красное Знамя» из Ногинска, ранее известный под названиями «Спартак», «Труд» (Глухово), «Автомобилист» и «Знамя», принимал участие в первенствах СССР и России. В 2024 году команда присоединилась к лиге «А» чемпионата Подмосковья в рамках третьего дивизиона (ЛФК).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов. Он подчеркнул, что до конца 2026 года на территории региона построят более 30 новых спорткомплексов. Кроме того, особое внимание уделять объектам с большой историей.