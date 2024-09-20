Ногинский спасательный центр стал лидером на «Тропе „Боевого братства“»

Масштабное военно-спортивное мероприятие Тропа «Боевого братства» прошло в районе Ново-Переделкино в Москве. Сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России стали лучшими в командном зачете.
Участие в соревнованиях приняли 100 команд — это более трех тысяч человек со всей страны. Они должны были преодолеть пятикилометровый кросс по сложному рельефу с двадцатью девятью различными испытаниями. Зачет времени команды определялся по финишу ее последнего участника.
Команда Ногинского спасательного центра проявила себя на высшем уровне: продемонстрировала отличную физическую подготовку и командный дух. В итоге завоевала первое место в категории «Смешанная команда». В категории «Мужская команда» они заняли третье место.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.