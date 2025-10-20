Ногинский регоператор заменил более 1,4 тысячи мусорных баков с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Ногинский регоператор обслуживает жителей 12 подмосковных муниципалитетов. С начала года для комфорта граждан он заменил более 1,4 тысячи мусорных баков на контейнерных площадках, сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

Также ремонтная служба компании дала вторую жизнь еще тысяче старых емкостей: специалисты вернули им эстетичный и функциональный облик.

В ведомстве напомнили, что на балансе филиала — свыше 20,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора и порядка 2,2 тысячи бункеров для крупногабаритных отходов. Все они помогают экологично собирать отходы на специальных площадках.

Баки требуют обновления из-за повышенной нагрузки и вандализма. Специалисты стараются проводить систематическую работу для поддержания их состояния и обеспечения ежедневной чистоты в жилых зонах.