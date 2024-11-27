Ногинский регоператор провел эколекцию по сбору мусора для студентов РГУНХ

Региональный оператор по обращению с отходами Ногинского кластера провел экологическую лекцию для студентов Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского. Учащимся рассказали о раздельном сборе мусора.

Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, студентам наглядно показали, что чаще всего попадает в мусорную корзину, а также как правильно организовать раздельный сбор отходов в домашних условиях.

Также учащиеся узнали, из каких природных ресурсов производят пластик, стекло, бумагу и металл, и какие изделия получаются после переработки.

«Занятие прошло в рамках цикла экологических уроков „Береги природу, сортируй отходы“, который реализуется в Подмосковье региональным оператором Ногинского кластера на протяжении четырех лет», — отметили в ведомстве.