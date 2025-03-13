Ногинский регоператор помог обществу инвалидов утилизировать коммунальные отходы

К региональному оператору ногинского кластера поступило обращение от «Всероссийского общества инвалидов» с просьбой о помощи. Сотрудники не могли утилизировать накопившиеся вещи своими силами.

Среди них была сломанная мебель, картон и другие твердые коммунальные отходы.

Сотрудники откликнулись на запрос и за свой счет организовали вывоз мусора с помощью бункера-накопителя объемом восемь кубометров, сообщают в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

После изделия направили на комплекс по переработке. Там они пройдут все этапы сортировки и обработки, а затем из них произведут новые предметы быта.