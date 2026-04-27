Ногинский муниципальный приют принял участие в фестивале «Белый Бим»

Директору Ногинского муниципального приюта для животных Юлии Бросалиной и его подопечным выпала уникальная возможность принять участие в презентации всероссийского фестиваля-акции «Белый Бим». Мероприятие прошло в рамках десятого, юбилейного международного кинофестиваля «17 Мгновений…» имени Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде.

Фестиваль «17 Мгновений», которым руководит российская актриса, кинопродюсер Анна Тихонова, не только показывает и награждает новые фильмы, но и напоминает своим соотечественникам о важных нравственных ценностях.

В рамках презентации акции «Белый Бим» состоялась выставка-пристройство бездомных животных от фонда «Дарящие надежду» и Ногинского муниципального приюта для животных, мастер-класс по обращению с животными, фотовыставка «Дарящие надежду».

В этот необычный день Юлия Бросалина была не одна — вместе с питомцем по кличке София. Ее история похожа на тысячи других, что ожидают своего счастливого часа в приюте. История Софии — яркий пример безответственного и жестокого обращения, к счастью, со счастливым хэппи-эндом.

Купленное на «Авито» щенком, животное было вынуждено жить с людьми, ведущими аморальный образ жизни, запущенное до состояния «прогнозы осторожные, состояние тяжелое». Сейчас, благодаря огромному количеству неравнодушных людей, собака жива и любима. София смогла увидеть побережье Черного моря, величественные горы Дагестана, полюбоваться прекрасными видами Чечни.