Ногинский клуб «Витязь» стал участником турнира по футболу в Узбекистане

Футбольный клуб «Витязь» из Богородского округа отправился на международный детский турнир «Футбол без границ», который начался в Самарканде. В соревнованиях принимают участие 850 спортсменов и более 60 команд из шести стран.

Команда из Московской области стала единственной, которая представляет Россию на этом престижном детском турнире. В этой поездке ребят сопровождает депутат Богородского округа, член Молодежной палаты при Совете Федерации Екатерина Щербакова.

«Нам очень приятно, что мы стали частью этого большого, грандиозного события, что наши „витязи“ имеют возможность показать мастерство на таком высоком международном уровне. И мне выпала честь на официальном открытии турнира выступить с приветственным словом, пожелав командам удачи и честной игры», — рассказала Екатерина Щербакова.

Участие в турнире — это замечательная возможность для юных футболистов познакомиться с культурами ближних соседей — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Ребята из разных стран и команд будут не только соперничать друг с другом на поле, но и открывать для себя многообразие традиций, обычаев, находить новых друзей.