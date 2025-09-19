Ногинский городской прокурор провел личный прием жителей

Личный прием жителей провели Ногинский городской прокурор Алексей Пальчик и глава Богородского округа Игорь Сухин. На встрече присутствовали 12 человек.

Прием состоялся в здании администрации Богородского городского округа.

Все желающие обратились к специалистам за консультациями по вопросам земельно-имущественных отношений, благоустройства территорий, работы сотрудников управляющих компаний, соблюдения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также затронули другие важные темы.

Жителям предоставили подробные разъяснения, а также рассказали о порядке обращения в прокуратуру в случае нарушения прав.