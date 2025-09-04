Ногинский футбольный клуб выиграл Кубок Московской области

Завершился один из главных турниров подмосковного футбола — Кубок Московской области среди мужских команд сезона 2025. В упорной борьбе за трофей в Лиге «А» вновь не было равных футбольному клубу «Красное Знамя» из Ногинска, который подтвердил свой чемпионский статус и оформил «золотой дубль».

Финал, как и год назад, получился напряженным и зрелищным. Соперником ногинчан в решающей стадии стал королевский «Металлист». Первая встреча на выезде, состоявшаяся 27 августа, сразу расставила все по своим местам. Гости проявили характер и продемонстрировали высочайший класс, разгромив хозяев со счетом 4:0.

Ответный поединок, состоявшийся 3 сентября на родном стадионе «Знамя», стал уже чистой формальностью. Однако «Красное Знамя» не стало снижать оборотов. Мотивированные игроки вышли на поле с целью продемонстрировать красивый и атакующий футбол. Их бескомпромиссная и невероятно результативная игра привела к уверенной победе со счетом 8:1.

Триумф «Красного Знамени» в Кубке Московской области второй год подряд позволяет с полным правом называть коллектив сильнейшей командой региона.