Студенты из Ногинска провели субботник у храма Святой Матроны Московской

Студенты Ногинского колледжа приняли участие в субботнике возле храма Святой Матроны Московской. Ребята привели в порядок всю прилегающую территорию.

Творить благо способен любой человек, и неважно, какого масштаба его личный вклад. Главное, что его вклад является частью общего дела.

Вооружившись граблями, метлами и перчатками, студенты Ногинского колледжа вышли на уборку прилегающей к храму территории и привели ее в порядок. Кто-то, взяв секатор, подстригал разросшиеся кусты.

Эта акция — важный шаг в развитии социальной ответственности молодежи и их активного участия в жизни общества. Волонтерская помощь в поддержании порядка на территории храма помогает не только улучшать окружающую среду, но и воспитывает в молодых людях доброту, уважение и заботу о других.

К концу субботника территория храма преобразилась. День прошел незабываемо, наполнив сердца благодатной радостью от совместного труда, от проделанной работы и полученного результата.

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