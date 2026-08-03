Ногинская больница получила новое оборудование для службы неонатологии

Ногинская больница получила современное оборудование для службы неонатологии. Среди нового оснащения — прибор для мониторинга биоэлектрической активности головного мозга младенцев, транспортный инкубатор с портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, стационарный кувез для выхаживания, а также два дыхательных аппарата.

Оборудование позволит медикам безопаснее перевозить маленьких пациентов, непрерывно следить за их состоянием и расширить спектр специализированной помощи.

Главный врач учреждения Сергей Лившиц подчеркнул, что обновление материально-технической базы — важный этап в развитии родовспомогательной и неонатальной служб.

«Это дополнительные возможности для своевременной диагностики, безопасной транспортировки и оказания медицинской помощи на самом высоком уровне», — отметил он.

Новая техника дает дополнительные возможности для выхаживания недоношенных детей и младенцев, нуждающихся в интенсивной терапии. Она обеспечивает своевременную диагностику, безопасную транспортировку и качественное лечение на высоком уровне. Закупка выполнена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.