«Ночные волки» открыли мотосезон в Пушкино | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 19:31 «Ночные волки» открыли мотосезон в Пушкино Роман Савельев

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Ежегодное открытие мотосезона, посвященное Дню Победы, состоялось в центральном городском парке Пушкино. Мотоциклисты посетили мемориалы и памятники в округе, а также возложили цветы, чтобы почтить память доблестных предков.

В колонне, объединившей около 50 человек из разных регионов России, присутствуют как опытные мотоциклисты, так и новички.

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«Это первый коллективный выезд наших мотоциклистов в этом году. Мы не только открываем мотосезон, но и дружно проезжаем по городам нашего округа, чтобы возложить цветы к мемориалам в честь Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал президент клуба «Ночные волки» в городском округе Пушкинский Николай Клименко.

Участники пробега посетили мемориал «Скорбящая мать» в Пушкино, затем отправились в поселок Ашукино и далее в Ивантеевку и Красноармейск. В заезде приняли участие мотоциклисты из Пушкино, Москвы, Рязани и Тверской области.

Местные жители, особенно дети, проявили интерес к собранию мотоциклистов на площади в парке. Маленькие дети с удовольствием пытались сесть на легендарные «харлеи» и повертеть руль.

Роман Савельев

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