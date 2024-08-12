Байкеры из Дмитрова совершили мотопробег по городам воинской славы

Дмитровское отделение мотоклуба «Ночные волки» провело традиционный мотопробег по городам воинской славы. Десятая по счету поездка прошла под лозунгом «Ничто не забыто, никто не забыт».

К байкерам из Дмитрова присоединились порядка 30 мотоциклистов из Талдома, Пушкино, Нальчика, Чечни и Дагестана. Маршрут проходил через Дмитров, Москву, Ростов-на-Дону и Грозный. Памятная акция завершилась возложением цветов к обелиску и к «Вечному огню» на территории мемориального комплекса славы в Чечне.

«Общая протяженность пути составила около шести тысяч километров, а продлился заезд около недели. Ежегодно об этой акции мы заранее оповещаем на всевозможных ресурсах, присоединиться могут все желающие», — рассказал председатель дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Горшенев.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный отметил, что местные байкеры ведут активную патриотическую работу. Они также проводят благотворительные акции для ребят из семейного центра «Дмитровский», одиноко проживающих пенсионеров и бойцов СВО.

«В прошлом году для поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, в Дмитрове был открыт волонтерский центр „Волк“. Благодарю байкеров за активную жизненную позицию», — сказал Поночевный.

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