«Ночные волки» автопробегом 11 мая открыли мотосезон | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 20:29 «Ночные волки» автопробегом 11 мая открыли мотосезон

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«Ночные волки» по традиции открыли мотосезон 11 мая. Сотни байкеров на ревущих мотоциклах промчались по улицам Москвы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 10-летия образования ДНР И ЛНР.

В столицу съехались мотоциклисты со всей страны. Байкеры из Санкт-Петербурга, Воронежа, Смоленска, Пскова, Ростова и других городов собрались вместе, чтобы ровно в 12:00 стартовать с ВДНХ от знаменитого на весь мир монумента «Рабочий и колхозница».

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Несколько тысяч зрителей оглушительными аплодисментами поприветствовали участников заезда.

Александр «Хирург» Залдастанов обратился к членам своего братства.

«В мотоколонне ехали наши близкие, участники СВО. Те, кто, пройдя через горнило сегодняшней войны и получив ранения и увечья, все равно рвется на фронт. Война — это не только технология. Это еще и дух», — заявил Залдастанов.

Он пригласил на импровизированную сцену бойцов СВО.

Андрей Мищенко — командир отряда «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка», получил тяжелое ранение в феврале этого года при эвакуации раненых солдат под вражеским огнем.

Александр Корушкин — при попытке прорыва противниками одного из флангов на Авдеевской промзоне командовал обороной. Осколок снаряда ранил его в голову.

Андрей Алтухов лишился обеих ног на фронте, но тяжелое увечье не смогло сломить его дух. Многие зрители не сдерживали слез. Воинам — настоящим мужчинам зрители аплодировали стоя.

Следующей остановкой праздничного заезда стал Парк Победы на Поклонной горе. «Ночные волки» передали музею Победы памятные монеты, из которых будет отлит символичный монумент, посвященный триединству Русского, Белорусского, Малороссийского народа.

Посетители парка также с радостью делились своими старыми монетами времен СССР.

Завершилось открытие мотосезона мощным оглушительным мотошоу в Байк-Центре, в котором байкеры показали свое мастерство.

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