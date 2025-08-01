Ночные учения по эвакуации раненых бойцов прошли в центре «Витязь» в Балашихе
В тренировочном комплексе «Витязь» в Балашихе прошли интенсивные ночные учения для военнослужащих по контракту. Ведущая 360.ru Регина Орехова рассказала, как в условиях, максимально приближенных к боевым, участники отработали навыки эвакуации раненых.
Сценарий предполагал нападение противника на колонну военной техники с последующей транспортировкой пострадавших в безопасное место.
«На данный момент группа попала в условную засаду. Задача группы — эвакуировать экипаж из техники, оттащить в более безопасное место и полностью оказать помощь. Все это усиливается психологическим давлением в виде выстрелов, взрывов, громкой музыки, а также работающих стробоскопов», — рассказал инструктор комплекса «Витязь» с позывным Депутат.
В рамках учений бойцы отрабатывали алгоритмы действий в экстремальных условиях: первичный осмотр пострадавшего, определение источников кровотечения, эвакуацию. Особое внимание уделили купированию угрожающих жизни состояний, а также правильной установке капельниц.
После завершения практической части состоялся детальный разбор действий.
«Каждый человек находится на своем месте, при своем задании, выполняя четко все действия санитарного инструктора», — подчеркнул Депутат.
Тренер с позывным Пинцет дал положительную оценку учебным маневрам.
«Великолепно справились!» — признался он, хотя и отметил отдельные недочеты, объяснив их тем, что участники ранее не сталкивались с подобными ситуациями.
По итогам учений военнослужащие получили высокую оценку за оперативное и качественное оказание помощи в экстремальных условиях.