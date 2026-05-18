Ночные регистрации брака впервые провели в Подмосковье в канун Дня музеев

В Подмосковье в канун Дня музеев впервые провели ночные регистрации браков. Желающие могли стать супругами в старинных интерьерах, а не в зданиях загсов.

Это стало важным романтическим моментом для более чем 10 пар, принявших решение провести праздник нестандартно.

Каждая из выбранных локаций подарила молодоженам неповторимый антураж. Некоторые предпочли более кинематографичную атмосферу, другие – древние кремли.

В Министерстве социального развития Подмосковья поблагодарили музеи за их гостеприимность, а женихов и невест – за смелость.

