«Ночной забег со звездами» пройдет в Королеве 17 августа

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Масштабное спортивное событие «Ночной забег со звездами» пройдет в Королеве 17 августа. Сегодня, 24 июля, на сайте мероприятия стартовала регистрация на участие в марафоне.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, бегунам предложат дистанции пять и 10 километров. Для детей также организуют забег без хронометража. Регистрация на эти старты пройдет в два этапа — заявки на второй будут принимать с 7 августа.

Почетными гостями марафона станут звезды отечественного спорта олимпийский чемпион Никита Нагорный и футболист Алексей Смертин, а также телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ночной забег со звездами» — это уникальная возможность насладиться видами вечернего города.  Спортсмены и болельщики смогут принять участие в культурно-развлекательной программе. Для всех желающих будет работать светодиодная LED-фотозона.

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