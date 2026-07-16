Ночной поход пройдет в парке в Одинцове

Традиционное познавательное мероприятие «Тайны ночного леса» состоится 18 июля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Участников познакомят с природными и историческими достопримечательностями.

Экскурсионный маршрут позволит увидеть территорию парка с необычного — ночного — ракурса. Гостей ждет прогулка по руслу реки Самынки, знакомство со старинными инженерными сооружениями, древними славянскими курганными комплексами и сохранившимися остатками землянок. Экскурсоводы расскажут об истории этих мест.

Участие доступно для посетителей старше 12 лет. Сбор группы — в 19:30 у входной арки Одинцовского парка. Старт — в 20:00. Организаторы рекомендуют заранее подготовить удобную походную обувь и одежду, фонарь, дождевик, репеллент, рюкзак с термосом и легким перекусом.

Для участия в походе требуется пройти обязательную регистрацию.