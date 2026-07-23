Ночной легкоатлетический забег пройдет в Дубне 1 августа

Дубна впервые превратится 1 августа в большую спортивную трассу. В юбилейный год наукограда здесь пройдет легкоатлетический забег «Ночная Дубна».

Центром спортивного праздника станет Молодежная поляна, а маршрут пройдет по улицам Векслера, Строителей, Московской и Станционной. Принять участие в забеге могут все желающие старше четырех лет. Для участников подготовили дистанции на выбор — от 300 метров до 10 километров. Детские забеги начнутся в 19:30, а главный старт состоится в 22:00.

Подготовка к мероприятию уже идет полным ходом, а первые бегуны активно регистрируются на сайте.

«Участники будут бежать в огнях ночного города и создавать по-настоящему волшебную атмосферу. Уже зарегистрировано 100 человек, регистрация продолжается», — рассказала главный эксперт отдела спорта администрации Дубны Мария Алагизова.

Организаторы уверены, что первый ночной забег станет новой спортивной традицией Дубны, которая будет ежегодно собирать любителей бега со всего Подмосковья.