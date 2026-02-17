Ночной десант: в Подмосковье дорожники круглосуточно чистят улицы после снегопада

Дорожники Зарайска, Шатуры и Егорьевска вышли на ночную уборку улиц от снега

В Подмосковье продолжается уборка улиц после обильного снегопада, вызванного Балканским циклоном. На улицы городов выехала техника: погрузчики, спецмашины, КамАЗы.

В Егорьевске дорожники ночью работали на улицах Кирпичная, Софии Перовской, Пункинской, Хлебникова. Снег вывозили также с проспекта Ленина. Погрузчик работал и в деревне Селиваниха.

В Сергиевом Посаде в ночь на 17 февраля дорожники очищали от снега улицы Карла Маркса, Пионерскую и Шлякова, а также Овражный переулок. Мастер участка Иван Красиков рассказал, с какими сложностями коммунальщики сталкиваются при уборке снега.

«Сложность — сталкиваться с движением, в ночные часы много машин. <…> Вывозим прибордюрную часть, полностью валы снежные — полностью все убираем», — рассказал Красиков.