Ночная операция по уборке снега на главных магистралях прошла в Химках

В Химках провели ночную операцию по уборке снега: с 27 на 28 января коммунальные службы вывозили снежные заносы, расчищали дороги и проезды. Основные работы стартовали после 23:00 и продолжились в утренние часы силами дневных бригад.

В ночное время основной объем работ был сосредоточен на важных транспортных артериях. В частности, с моста Ленинградского шоссе было вывезено 320 кубометров снега. Параллельно техника и бригады работали на Юбилейном проспекте, улицах Дружбы, Мичурина, 9 Мая, Лавочкина, Гоголя, Чкалова, Калинина, проспектах Мира и Ленинском, а также в СНТ «Юбилейное» и на других адресах по всему городскому округу.

Днем на дороги округа вышли 143 дворника и 36 единиц специализированной техники, включая подметально-погрузочные машины, тракторы МТЗ-82 с щеткой и посыпалкой, тракторы МТЗ 320, пять мини-погрузчиков и два фронтальных погрузчика UMG.

По всем вопросам жители могут обратиться на единую горячую линию администрации: +7 (495) 793 01 01.