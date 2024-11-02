Ночная экскурсия по выставкам комплекса «Артишок» пройдет в Химках 3 ноября

Жителей городского округа Химки приглашают на экскурсию в темноте по выставочному комплексу «Артишок» в рамках акции «Ночь в музее». Мероприятие проведут в преддверии Дня народного единства.

Гости ночной экскурсии с фонариками пройдут по залам комплекса «Артишок». Посетители увидят выставочные стенды и послушают лекцию об истории произведений искусства. Также для собравшихся организуют увлекательный квест с загадками и головоломками на тему Дня народного единства. Успешное прохождение всех локаций возможно только при слаженной командной работе. Отличившимся участникам вручат памятные призы.

Ночная экскурсия пройдет в выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки 3 ноября в 18:00 по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, дом № 2А.

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