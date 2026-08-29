Ночная диспансеризация прошла в Лобне

28 августа в Лобне на базе городской поликлиники прошла восьмая ночная диспансеризация. Жители округа смогли проверить здоровье в удобное вечернее время.

В этот раз обследование прошли 68 человек. Для пациентов организовали полный комплекс процедур: сдачу необходимых анализов и консультации специалистов.

Организаторы решили сделать акцию не только полезной, но и запоминающейся. Участников встретили сказочные персонажи — Баба-яга и Кикимора. А сотрудники библиотечной системы округа провели для посетителей необычную «интеллектуальную диспансеризацию».

Гости из сказки наравне с другими пациентами прошли обследования у врачей и получили рекомендации специалистов.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова регулярно посещает поликлинику в дни проведения ночной диспансеризации. Она поблагодарила главного врача Викторию Тен за организацию востребованной акции.

«Мы стали первыми в области, кто запустил формат ночной диспансеризации. Понимаем, что из-за плотного графика многим сложно выделить время днем, поэтому этот проект оказался максимально востребованным. Положительные отзывы и результаты обследований подтверждают: инициатива работает на благо людей», — отметила Анна Кротова.