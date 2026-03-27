Ночная диспансеризация прошла в Балашихе

26 марта в поликлинике № 4 Балашихи прошла первая в своем роде ночная диспансеризация, которая предоставила жителям округа уникальную возможность пройти комплексное обследование организма в удобное для них время. Этот инновационный формат был разработан с целью облегчить доступ к медицинским услугам для работающих граждан, которые часто не могут выделить время на регулярные проверки здоровья.

В рамках программы диспансеризации жители могли получить консультации и осмотры у квалифицированных специалистов, включая терапевта, онколога, акушер-гинеколога и офтальмолога. Для участия в мероприятии необходимо было иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

«В Балашихе такой формат диспансеризации проводится впервые. Много людей, в силу своей занятости на работе, не могут найти свободное время, чтобы пройти обследование, поэтому мы решили организовать диспансеризацию в вечернее время, чтобы как можно больше наших жителей смогли проверить свое здоровье», — отметила заведующая поликлиники № 4 Нина Полтава.

Участники диспансеризации имели возможность пройти ряд диагностических процедур, включая электрокардиограмму, ультразвуковое исследование, маммографию, флюорографию, кольпоскопию, а также анализ крови на простатоспецифический антиген. Кроме того, всем желающим измерили давление и пульс, проводили тест 6-минутной ходьбы. Мужчины могли воспользоваться программой диспансеризации репродуктивного здоровья, а для пациентов старше 40 лет была предложена ранняя диагностика рака толстого кишечника.

Ночная диспансеризация стала важным шагом в развитии сферы здравоохранения Балашихи. Благодаря гибкому графику и комплексному подходу, большее количество горожан смогло оперативно проверить свое здоровье, выявить и предотвратить возможные риски и заболевания. Это мероприятие не только повысило уровень медицинского обслуживания в округе, но и продемонстрировало стремление местных властей заботиться о здоровье своих граждан.