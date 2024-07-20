«Ночь в парке» стартовала в Химках в эти выходные

Фото: Администрация Химки г.о.

Творческое мероприятие «Ночь в парке» стартует в эти выходные в Химках. Кинопоказы, мастер-классы, игры и дискотеки пройдут в парке Толстого, «Дубках» и парке Величко.

Сегодня, 20 июля, в парке Толстого покажут фильм «Великолепная пятерка» под открытым небом. Здесь же проведут игру, мастер-класс и дискотеку. Вся программа будет идти с 17:00 до 21:00.

В парке «Дубки» пройдут мастер-класс и чтение рассказа, ночная ярмарка и танцевальное шоу. Здесь мероприятия завершатся в 20:00.

Мастер-класс также состоится в парке Величко. Для гостей организуют игру и неоновую дискотеку.

Во всех парках будут работать фотозоны и ярмарки.

Отметим, что кинопоказы под открытым небом уже традиционно проходят в Химках в рамках проекта «Кинопарк».

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