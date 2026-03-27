«Ночь театрального искусства» в Пушкинском музыкально-драматическом театре

Художественный руководитель театра Борис Урецкий отметил, что событие стало частью общероссийской инициативы Союза театральных деятелей России под руководством Владимира Машкова. В этот вечер театры по всей стране открыли двери для зрителей бесплатно и подготовили собственные программы. В Пушкине решили соединить все сразу: провести экскурсии по театру, а затем — большой концерт, объединивший оперу, оперетту и мюзикл.

В программе постарались собрать как узнаваемые номера, так и новые для публики произведения. На сцене прозвучала музыка Джона Кандера, Имре Кальмана, Исаака Дунаевского и Жана Жильбера, а также фрагменты популярных мюзиклов. Кроме того, к вечеру присоединились артисты Ивантеевского драматического театра, которые представили чеховский рассказ «Длинный язык».

Концерт получился разноплановым. Зрители услышали «Дуэт кошек» Россини в исполнении Светланы и Екатерины Деркач, дуэт Фомы и Филиппа из «Вольного ветра» Дунаевского, а также номера из «Нотр-Дам де Пари» — «Ave Maria». На сцене звучали арии и дуэты из «Графа Орлова», «Сильвы», «Моей прекрасной леди», «Джекилла и Хайда», «Ромео и Джульетты» и «Идиота». Отдельное внимание публики привлекли «Куплеты Попандопуло» из «Свадьбы в Малиновке», дуэт «Пупсик», а также номер «Беспонтовый бес» в исполнении Романа Бакке.

По словам художественного руководителя, подобный формат для театра не в новинку: похожие программы здесь делали и раньше, однако теперь акция получила всероссийский масштаб. Он добавил, что «Ночь театрального искусства» планируют проводить ежегодно, каждый раз наполняя ее новой программой и сюрпризами для зрителей.