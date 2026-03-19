Ночь театрального искусства пройдет в Раменском округе

Всероссийская акция приурочена к Всемирному дню театра и юбилею Союза театральных деятелей Российской Федерации. Прикоснуться к искусству сможет каждый желающий.

Мероприятие пройдет 27 марта в 20:30 в малом зале ДК «Сатурн». Оно будет направлено на популяризацию театрального искусства и укрепление творческих связей между артистами и зрителями.

Организаторы подготовили для гостей интерактивную программу: творческие мастер-классы по актерскому мастерству, открытый диалог с ведущими коллективами ДК «Сатурн». Участники встречи узнают профессиональные секреты и про специфику работы над постановками, а неформальная обстановка позволит участникам обсудить актуальные тенденции театральной сферы.

«Ночь искусств» — культурно-образовательная акция, которая масштабирована на все регионы страны. В рамках акции музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы традиционно проведут специальные, в том числе бесплатные тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате, которые можно посетить в вечернее и ночное время.