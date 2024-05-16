«Ночь музеев». Заповедник «Горки Ленинские» организует квест-детектив и арт-медиацию | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 23:37 «Ночь музеев». Заповедник «Горки Ленинские» организует квест-детектив и арт-медиацию Музей «Горки Ленинские» организует квест-детектив в ночь с 18 на 19 мая Телеканал «360»

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Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране с 18 по 19 мая. Заместитель директора по развитию музейной деятельности подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» Алексей Яковлев пригласил всех желающих посетить запланированные в учреждении мероприятия. Об этом он рассказал ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360».

Министерство культуры и туризма Московской области регулярно помогает музею-заповеднику, благодаря чему он находится в топе рейтингов самых посещаемых культурных учреждений региона. В этом году музей подготовил два мероприятия: арт-медиацию и квест-детектив.

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«Арт-медиация вещь очень-очень интересная, это современный музейный формат. Если медитация располагается в спокойствии, то медиация — это наоборот вещь очень активная. Вообще она пришла в музейный мир скорее из художественных музеев, а у нас все-таки исторический музей-заповедник. Но сейчас у нас открывается художественная выставка, на которой мы это все и попробуем», — отметил Яковлев.

В первую очередь музей ориентируется на семейную аудиторию. Возможно, в «Ночь музеев» взрослым и детям придется разделиться.

«Взрослым, например, на активную медиацию, а для детей мы придумали интересные квесты. Мы придумали квест „Музейный детектив“ для детей младшего и среднего школьного возраста. Но, опять же, они могут приходить с родителями, потому что обычно на наших занятиях бывает очень интересно и взрослым», — добавил Яковлев.

В 2024-м акцию «Ночь музеев» приурочили к Году семьи. Тема мероприятия — «Из поколения в поколение».