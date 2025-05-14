«Ночь музеев» на тему «Герои» пройдет в Балашихе

17 мая в Балашихе пройдет ежегодная акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. Культурная программа развернется на двух площадках: в Историко-краеведческом музее и Картинной галерее.

В Год защитника Отечества событие будет посвящено теме «Герои». Мероприятия начнутся в 17:00. Гостей ждет концерт в честь Дня Великой Победы, авторские и обзорные экскурсии по экспозициям музеев, а также временные выставки. Для детей подготовлены интерактивные викторины и творческие мастер-классы, которые сделают вечер увлекательным для юных посетителей.

«Ночь музеев» — международная акция, объединяющая культурные учреждения с 1997 года. Музеи, галереи, театры и дома культуры по всему миру открывают свои двери для гостей. В Балашихе эта ночь станет возможностью познакомиться с богатым наследием города и почтить героев Отечества.

Вход свободный, возрастных ограничений нет.