В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги Всероссийской акции «Ночь музеев — 2026», которая прошла 16 мая. Общее число посетителей государственных и муниципальных музеев региона превысило 24 тысячи человек.

Среди государственных музеев лидером по количеству гостей стал Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, который принял более 2,7 тысяч посетителей. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцово побывали почти 1,7 тысяч человек. Серпуховской историко-художественный музей посетили более 1,2 тысячи жителей и гостей Подмосковья.

Темой акции этого года стало «Родное», и многие музеи подготовили мероприятия, связанные с традициями и культурой России. Гости могли посетить экскурсии, выставки, интерактивные и музыкальные программы, лекции и беседы по истории и культуре, авторские программы, иммерсивные и театрализованные представления, мастер-классы и многое другое.

Муниципальные музеи Подмосковья также привлекли большое количество посетителей — свыше 15 тысяч человек. Среди наиболее посещаемых были Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» и Мытищинская галерея искусств.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что на территории региона действуют 10 государственных и 48 муниципальных музеев.