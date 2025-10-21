«Ночь искусств» пройдет в музее Серпухова

Серпуховский историко-художественный музей приглашает всех любителей искусства на праздник — «Ночь искусств». 3 ноября музей откроет свои двери для всех желающих.

С 10:30 до 19:00 посетители смогут свободно перемещаться по историческому Особняку Мараевой, изучая его многочисленные залы и экспозиции, представляющие собой сокровищницу произведений искусства различных эпох и стилей. В галерее «Каретный сарай» будет представлена выставка, организованная в рамках фестиваля «Андреевская осень 2025».

«Погрузитесь в атмосферу современного искусства и откройте для себя новые имена и яркие творческие решения. В 11:00 в Покровской старообрядческой церкви состоится презентация выставки „Огнем очищенные, не руками творенные“. Эта экспозиция, предназначенная для лиц старше 12 лет, позволит прикоснуться к духовному наследию и уникальным произведениям старообрядческой культуры», — сообщили организаторы.

В 13:00 в галерее «Каретный сарай» пройдет творческая встреча с фотографом Алексеем Назаровым. В рамках фестиваля «Андреевская осень 2025» мастер поделится своим опытом, расскажет о секретах мастерства и ответит на вопросы аудитории. В 15:00 практикующий психолог Ирина Савицкая проведет встречу и мастер-класс «Лаборатория воспоминаний». Мероприятие позволит участникам погрузиться в мир личных воспоминаний и узнать, как они влияют на нашу жизнь. Завершит программу встреча и мастер-класс от режиссера Екатерины Айсовой «Искусство НЕ быть собой». Начало запланировано на 17:00.

Вход свободный.