«Ночь чемпионов IBA» прошла в серпуховском «Колизее»

В Серпухове прошла «Ночь чемпионов IBA». Арену на пять тысяч мест для боксерских поединков построили на городском пляже.

Самый зрелищный и долгожданный бой состоялся между Альбертом Батыргазиевым и Джоно Кэрроллом. Российский спортсмен отправил ирландца в сокрушительный нокаут в девятом раунде из заявленных 12. Батыргазиев завоевал пояс временного чемпиона мира WBA.

«Начало положено с чемпионского пояса WBA. Это только начало. Мы еще на шаг стали ближе к званию чемпиона мира», — заявил победитель.

Ночь профессионального бокса собрала сильнейших бойцов. Несмотря на то, что Муслим Гаджимагомедов, Дмитрий Двали, Альберт Батыргазиев — титулованные российские боксеры, чей опыт давал на ринге значительный приоритет, соперники также подобрались достойные.

«Это сделано для того, чтобы показать, что Россия — это сверхдержава, и лучшие спортивные события могут проходить только у нас», — сказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Впереди у спортсменов и у организаторов подготовка к новым боям. Серпуховский «Колизей IBA» в будущем еще не раз примет поединки мирового уровня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».