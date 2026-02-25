НКО Подмосковья пригласили на образовательную программу по помощи бойцам СВО

Представителей НКО Подмосковья, помогающих участникам СВО, пригласили в Академию творческих индустрий «Меганом». Программа пройдет с 30 марта по 3 апреля в Судаке.

Организатором проекта выступил Комитет семей воинов Отечества. Академия — это первая проектная школа для команд некоммерческих организаций и инициативных групп, которые помогают участникам СВО и их близким. Проект запустили в 2022 году по инициативе матерей военнослужащих. В 2024 году руководитель Юлия Белехова получила государственную премию в области правозащитной деятельности.

Академия уже провела семь образовательных семинаров в мастерской управления «Сенеж», 100 выступлений экспертов, 50 окружных и региональных форумов.

Проект представляет собой пятидневную программу обучения для руководителей, медиа волонтеров и ответственных за проекты в НКО. В этом году обучение пройдут 50 команд из трех человек каждая.

Узнать больше об условиях участия можно по ссылке.