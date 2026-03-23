НКО из Одинцова примут участие в отборе на предоставление грантов

Министерство информации и молодежной политики Московской области объявило о начале отбора. Одна некоммерческая неправительственная организация может подать только одну заявку.

К участию в отборе допускаются некоммерческие неправительственные организации, реализующие социально значимые проекты, направленные на развитие институтов гражданского общества в Подмосковье. Среди ключевых грантовых направлений — культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика, добровольческая (волонтерская) деятельность.

Всего будет проведено четыре этапа. Прием заявок на участие в отборе осуществляется в электронном виде на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Участникам важно тщательно проработать проектную заявку и обосновать ее социальную значимость. Победители получат гранты на реализацию своих проектов.