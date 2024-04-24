Нюансы нотариальных сделок объяснили подмосковным бизнесменам | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 19:29 Нюансы нотариальных сделок объяснили подмосковным бизнесменам Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Семинар-совещание в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» состоялся в Подмосковье. В нем приняли участие нотариусы Красногорского округа и Жуковского нотариального округов Павел Губочкин и Виктор Калиниченко.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что фермерам Подмосковья часто требуется информация о процедурах купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выкупе без торгов и особенностях для долгосрочных арендаторов.

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Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий для разъяснения актуальных вопросов, так как сельскохозяйственные производители являются основой экономической стабильности региона.

На семинаре обсуждались следующие темы: дистанционные сделки, корпоративные права участников, конвертируемые займы.

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