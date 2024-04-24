Нюансы нотариальных сделок объяснили подмосковным бизнесменам | 360°

24 апреля 2024, 19:29
Нюансы нотариальных сделок объяснили подмосковным бизнесменам
Семинар-совещание в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» состоялся в Подмосковье. В нем приняли участие нотариусы Красногорского округа и Жуковского нотариального округов Павел Губочкин и Виктор Калиниченко.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что фермерам Подмосковья часто требуется информация о процедурах купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выкупе без торгов и особенностях для долгосрочных арендаторов.
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Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий для разъяснения актуальных вопросов, так как сельскохозяйственные производители являются основой экономической стабильности региона.
На семинаре обсуждались следующие темы: дистанционные сделки, корпоративные права участников, конвертируемые займы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
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