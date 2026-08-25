Низкотемпературный стерилизатор поступил в больницу в Воскресенске

Современный пероксидно-плазменный стерилизатор «Пластер-120-01-Мед ТеКо» появился в Воскресенской больнице. Его ключевое преимущество — возможность бережно обрабатывать инструменты, которые повреждаются при высоких температурах.

Устройство также может обрабатывать инструменты и изделия с узкими каналами. Процесс занимает 35–45 минут, технология минимизирует износ инструментов с тонкими и острыми рабочими частями.

Компактные габариты позволяют устанавливать оборудование как в центральном стерилизационном отделении, так и в операционном блоке, а также использовать в полевых условиях. Процесс безопасен и экологичен: не требует утилизации опасных отходов, а используемые компоненты не образуют вредных соединений.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что современное стерилизационное оборудование обеспечивает качественную обработку медицинских инструментов и эндоскопического оборудования, что важно для безопасности пациентов.

«С начала года в больницы Подмосковья поставлено 145 единиц такого оборудования. До конца года медицинские учреждения региона получат еще 163 единицы стерилизационной техники», — добавил он.

Закупка техники осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.