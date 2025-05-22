Нина Полтава возглавила поликлинику № 4 в Балашихе

Поликлиника № 4 обрела нового руководителя — кандидата медицинских наук, опытного врача акушера-гинеколога и онколога-маммолога. Ее назначение стало важным событием для медицинского учреждения, обслуживающего более 44 тысяч жителей микрорайона Гагарина и других районов городского округа.
Нина Полтава начала свою карьеру в Балашихинском родильном доме, где накопила богатый практический опыт. Она окончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» в 1996 году, а в 1998 году завершила ординатуру по акушерству и гинекологии. Многолетняя работа в области медицины и высокий профессионализм сделали ее авторитетным специалистом.
Поликлиника № 4 активно развивается: на ее базе уже работает Центр амбулаторной онкологической помощи, а в ближайшем будущем планируется открытие Централизованной лаборатории. Эти изменения направлены на повышение доступности и качества медицинских услуг.
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