Никольская церковь в Новом Милете в Балашихе получила охранный статус

В селе Новый Милет утверждено охранное обязательство для церкви Николая Чудотворца, признанной объектом культурного наследия регионального значения. Документ, согласование которого длилось с 2017 года, был окончательно одобрен Главным управлением культурного наследия Московской области.

В обязательстве прописаны требования к сохранению и использованию храма, а также план и сроки реставрационных работ. Кроме того, документ включает подробную историю церкви — от ее создания до утраты и возвращения православной общине.

«Это важное событие для всех нас. Никольская церковь — местная святыня, и ее новый статус вдохновляет нас бережно сохранять это наследие, созданное нашими предками. Община проделала огромную работу по восстановлению храма, и сегодня он вновь сияет как памятник церковного искусства», — отметил настоятель храма протоиерей Михаил Егоров.

Церковь Николая Чудотворца была построена в 1902–1904 годах на средства купца и промышленника Сергея Орлова по проекту архитектора Мусе. Землю для строительства пожертвовала княгиня Ухтомская в память о своем муже. На месте храма ранее находилась усадьба, от которой сохранились лишь церковь и небольшой липовый парк. Храм поражал современников великолепной акустикой и роскошным убранством, особенно иконостасом, на который ушла значительная часть бюджета строительства.

В 1930-е годы церковь была закрыта и частично разрушена. Здание использовалось как склад, а во время Великой Отечественной войны здесь производили полевые кухни и цистерны для заправки танков. После войны храм превратили в кинозал и спортзал. Лишь в 1993 году он был возвращен православной общине, которая начала его восстановление.