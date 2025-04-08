«Никольская лесная дача» в Щелкове отметила пятилетие

Памятник природы областного значения «Никольская лесная дача» был создан пять лет назад в городском округе Щелково. Природный объект занимает площадь в 1041 гектар.

«Никольская лесная дача» является примером эффективного и долгосрочного лесоустройства. На протяжении более полутора веков здесь высаживались ценные хвойные породы деревьев. Около 250 гектаров территории были засажены лесными культурами.

Основателем лесоустройства в этих местах стал ученый-лесовод Митрофан Турский, который в 1884 году провел первые научно обоснованные работы. Первая посадка леса на территории дачи была произведена в 1846 году, и посаженные тогда сосны растут здесь и по сей день.

Помимо ценных лесных угодий, на территории памятника природы имеются редкие виды животных и насекомых, занесенные в Красную книгу. Особой охране подлежит колония сизых чаек на озере Черное.