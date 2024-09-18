Николая Ковалева избрали председателем Совета депутатов Реутова

По результатам выборов, состоявшихся с 6 по 8 сентября 2024 года, в состав депутатов вошли 19 представителей партии «Единая Россия», а также по одному представителю от партий СРЗП, ЛДПР и «Новые люди», и три самовыдвиженца.

Члены фракции «Единая Россия» предложили кандидатуру Николая Ковалева, который до избрания депутатом занимал пост первого заместителя главы городского округа Реутов. В его ведении находились вопросы социальной сферы, комплексного развития территорий, благоустройства, строительства, транспорта и ЖКХ. Все 22 депутата, присутствовавшие на заседании, единогласно проголосовали за избрание Ковалева председателем городского совета.

В своем выступлении Николай Николаевич подчеркнул важность конструктивного взаимодействия с главой города, администрацией и городскими организациями. Он отметил, что только совместная работа позволит эффективно решать задачи по созданию комфортной городской среды и обеспечивать социально-экономическое развитие города.

На должность первого заместителя председателя Совета депутатов Реутова была избрана Анна Бабалова, а заместителем председателя стала Ксения Кравченко.

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