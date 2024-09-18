Николая Ковалева избрали председателем Совета депутатов Реутова
Депутаты городского Совета Реутова единогласно поддержали кандидатуру Николая Ковалева, бывшего первого заместителя главы города. Новый состав городского Совета провел свое первое заседание.
По результатам выборов, состоявшихся с 6 по 8 сентября 2024 года, в состав депутатов вошли 19 представителей партии «Единая Россия», а также по одному представителю от партий СРЗП, ЛДПР и «Новые люди», и три самовыдвиженца.
Члены фракции «Единая Россия» предложили кандидатуру Николая Ковалева, который до избрания депутатом занимал пост первого заместителя главы городского округа Реутов. В его ведении находились вопросы социальной сферы, комплексного развития территорий, благоустройства, строительства, транспорта и ЖКХ. Все 22 депутата, присутствовавшие на заседании, единогласно проголосовали за избрание Ковалева председателем городского совета.
В своем выступлении Николай Николаевич подчеркнул важность конструктивного взаимодействия с главой города, администрацией и городскими организациями. Он отметил, что только совместная работа позволит эффективно решать задачи по созданию комфортной городской среды и обеспечивать социально-экономическое развитие города.
На должность первого заместителя председателя Совета депутатов Реутова была избрана Анна Бабалова, а заместителем председателя стала Ксения Кравченко.
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