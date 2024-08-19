Николай Прилуцкий вступил в должность главы Шатуры

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Главой городского округа Шатура стал Николай Прилуцкий. Решение принято на заседании местного Совета депутатов 19 августа.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья отметили, что Николай Прилуцкий исполнял обязанности главы городского округа Шатура с 10 июля. До этого он занимал должность первого заместителя главы.

«Мы реализуем ряд мероприятий в Шатуре. Они касаются и ливневок, и благоустройства, и ЖКХ. Вы работали первым заместителем и знаете территорию. Очень рассчитываю, что команда, которую вы соберете, обеспечит еще и все, что связно с тогами, контрактными мероприятиями», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в июле, когда Николая Прилуцкого назначили исполняющим обязанности руководителя городского округа.

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